Tamponi al Molina: altri cinque positivi

Continua l’attività di esecuzione di tamponi per SARS-Cov-2 da parte della Fondazione Molina in collaborazione con il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale di Varese per differenziare tra ospiti negativi e positivi.

Nei giorni 22 e 24 aprile sono stati eseguiti 42 tamponi, dei quali in data 27 e 28 aprile ci sono pervenuti i risultati, che sono i seguenti: tamponi negativi 37 e positivi 5.

Gli ospiti con tampone positivo sono stati trasferiti nell’area Covid della Fondazione. Attualmente gli ospiti con tampone positivo ricoverati presso l’area Covid sono 35.

I decessi di Ospiti della Fondazione Molina per infezione da Covid 19 accertata sono stati fino ad oggi 17, dei quali 8 avvenuti in ospedale.

«Siamo vicini ai Parenti dei deceduti, che hanno pagato il prezzo più alto di questa epidemia – ha commentato il direttore Generale Vanni Belli -. Informiamo anche che la Fondazione ha ulteriormente rafforzato la propria equipe sanitaria con altri due medici di grande esperienza, che hanno iniziato a collaborare con il Molina in qualità di liberi professionisti: il dottor Franco Caravati, specialista in Chirurgia generale, ed il dottor Fabrizio Golonia, specialista in Medicina Interna e in Endocrinologia e con master universitario di 24 livello in Ossigeno/ozono terapia. A loro e tutti i nostri operatori il nostro più sentito ringraziamento».