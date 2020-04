A teatro on line con il centro culturale Chiasso

Il cinema teatro di Chiasso non si ferma e sotto l’hashtag #IlCinemaTeatroACasaMia ripropone sul sito web del Centro Culturale Chiasso gli spettacoli delle passate stagioni fra teatro, cabaret, musica e danza.

L’emergenza sanitaria daCovid-19 ha imposto anche al Cinema Teatro di Chiasso una chiusura forzata e la cancellazione degli spettacoli che ancora erano in programma per la stagione teatrale 2019-2020. La Direzione intende mantenere saldi i contatti con il proprio pubblico e, nell’attesa di accoglierlo nuovamente nella storica struttura, ha deciso di offrire un “cartellone virtuale” che attinga all’album dei ricordi del Cinema Teatro.

A partire da lunedì 20 aprile 2020 vengono infatti proposti alcuni degli spettacoli che hanno entusiasmato gli spettatori nelle passate stagioni. A cadenza settimanale, saranno messe online diverse serate e si potranno dunque concerti, pièces teatrali, spettacoli di cabaret, esibizioni di compagnie di ballo, tutti registrati dal palcoscenico del Cinema Teatro e comodamente fruibili da casa propria.

Verrà inoltre riproposta la visione del documentario realizzato nel 2016 dal Foto-Cine Club Chiasso Chiasso riflesso nel Tempo. Il primo invito online, da lunedì 20 aprile 2020 alle ore 14.00,sarà dedicato alla drammaturgia napoletana di Eduardo De Filippo con Le voci di dentro, per la regia di Toni Servillo che pure era fra i protagonisti. La rappresentazione era andata in scena il 1 dicembre 2013. Lo stesso sarà online per tutto il pubblico per sette giorni.