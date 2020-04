“Test sierologici ma solo per indagini epidemiologiche”

L ‘indagine sierologica partirà non prima del 29 aprile. Così ha annunciato l’assessore Gallera parlando dell’avvio dei test iniziati oggi nei territori più colpiti del Lodigiano e della Bergamasca.

Nel Varesotto non sono ancora state fornite informazioni sulle indagini che verranno effettuate con prelievo ematico. Diversa, invece, è l’analisi che alcuni medici della medicina del territorio hanno effettuato su pazienti con polmonite da Covid, sottoposti a tac torace: « Abbiamo avuto in regalo 600 test sierologici – spiega la dottoressa Giovanna Scienza – li abbiamo usati solo per scopi epidemiologici e scientifici. Questi test non hanno alcuna validazione e li abbiano eseguiti solo su pazienti che dovevano sottoporsi comunque a tampone per verificare la presenza di anticorpi. I risultati, che finiremo di raccogliere questa settimana, ci daranno solo una fotografia della situazione epidemiologica ma senza valore statistico».

I test sono dunque stati effettuati su un gruppo di pazienti scelti perchè coinvolti nel percorso di indagine territoriale con tac torace e ai loro famigliari: « Vorrei ribadire che non c’è alcuna indagine in atto e che non esiste, al momento, un test sierologico validato a nostra disposizione».