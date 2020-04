Torna il Distretto 51

Dieci musicisti, tre voci con al centro un testo che aveva accompagnato uno storico tour e un album del 1985.

Torna così, ognuno dalla proprie case, il Distretto 51. La storica band, che ha accompagnato per tanti anni i varesini con il loro soul, si è riunita a distanza con un video e un post su Facebook.

“Tutto parte da un post del Bobo sulla nostra chat, cita un testo di una canzone di Elio di almeno 30 anni fa (forse di più, anzi sì di più), che sembra descrivere così bene questo momento surreale.

Baam, scatta l’idea, si fa un video… il Distretto è di nuovo insieme”.

Per i più giovani sembreranno solo dei signori avanti con l’età (così ci faremo odiare da tutti), ma la band ha rappresentato un’epoca a Varese e non solo. Erano ospiti d’onore a Porretta terme in uno dei più importanti festival di blues. Facevano tutto esaurito a ogni concerto.

Abbiamo avuto il piacere di averli al Circolino di Bosto, dove è nato Varesenews, più volte e ogni sera che c’erano loro dovevamo mandare via tante persone. Poi sono stati alla nostra festa alla Schiranna e li abbiamo seguiti nel loro ultimo periodo quando suonavano al Molina con Vince Tempera alle tastiere.

Hanno fatto un periodo di notorietà dovuta alla politica per via della “band del ministro Maroni”. Ma quella è tutta un’altra storia.

Luca Fraula ha caricato su YouTube il video realizzato in modo corale con Roberto Maroni alla fisarmonica, Johnny Daverio: lead vocals; Simona Paudice: lead vocals; Peppo Nasoni: add. vocals, guitar; Gege Rossi: guitar; Maurizio Carosi: bass; Maurizio Pelanconi: drum; Luca Fraula: piano, keyboards, choir’s director; Marco Caccianiga: percussion; Alessandro “Tallo” Talamona: guitar; Ferruccio Mambrini: trumpet; Bruno Grossi: trumpet; Ivan Caico: tenor & baritone sax; Dario Paini: tenor sax; Luca Giacalone: trombone

Elio Girompini: art direction