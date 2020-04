Un dono al futuro per i nuovi nati di marzo

Queste giornate sospese rappresentano un periodo particolarmente difficile per tutti, ma per alcuni lo sono ancora di più. Ad esempio per le neo-mamme che hanno dato alla luce i propri figli in un contesto surreale, senza poter condividere la gioia della nuova nascita, né con i parenti più stretti, né con gli amici e si sono ritrovate sole, con i loro compagni, ad affrontare questa nuova avventura, a volte con più fragilità del solito.

Per questo l’agenzia varesina 23&20 in collaborazione con CorneliaIn e VareseNews ha deciso di regalare alle mamme di Varese che hanno partorito dal 1 al 31 Marzo un “Baby Shower post partum”, cioè una festa di nascita per salutare come si deve i nuovi arrivati con amici e parenti non appena sarà possibile riabbracciarsi.

«Sarà sufficiente farci avere una mail con la copia del certificato di nascita del bambino o della bambina, dove siano visibili solo il nome del neonato e la data di nascita – spiega Sonia Milani, titolare di 23&20 – Prenderemo quindi accordi con i genitori per organizzare una festa di benvenuto come si deve non appena sarà possibile».

In omaggio ci sarà l‘allestimento base monocolore della festa a cura di 23&20, mentre il salone di bellezza CorneliaIn, partner dell’iniziativa, offrirà una messa in piega in occasione della festa alla neo-mamma che potrà così presentarsi ai suoi ospiti nel massimo della sua bellezza.

«Da mamma di due bimbe sono fermamente convinta che bisogna ripartire dal futuro, che in questo momento ci sembra così fragile – spiega Sonia Milani – Voglio tendere una mano alle neo-mamme e dire loro che la maternità sarà una bellissima avventura, anche se adesso può far paura».

Per partecipare e ricevere ed essere omaggiati dell’organizzazione della festa, le mamme dei bimbi nati a Varese tra l’1 e il 31 marzo (o i loro cari) dovranno inviare una mail a segreteria@23eventi.it con allegata copia o foto del certificato di nascita del bimbo o della bimba e per oggetto “Un dono al futuro“.