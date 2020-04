Un nuovo caso di Covid-19 ad Angera

L’esame del tampone ha rivelato un nuovo caso di Covid-19 tra i cittadini di Angera, lo ha comunicato il sindaco Alessandro Paladini Molgora con una diretta Facebook nella serata di giovedì 9 aprile.

«Si tratta – ha commentato il sindaco – di una persona che non abita più ad Angera, e che non ha avuto da oltre un mese contatti con nostri concittadini. Questa persona è stata ospitalizzata e la sua famiglia è già sotto controllo. Il totale dei casi ufficiali tra i nostri cittadini è salito quindi a tre, di cui purtroppo un decesso. Gli altri casi erano solamente casi sospetti perché presentavano alcuni sintomi del virus. Negli ultimi giorni è girata voce di un’altro contagio nel centro storico, le autorità hanno eseguito il tampone, ma è risultato negativo».

Il materiale necessario per eseguire i tamponi è appena sufficiente per i casi sintomatici più evidenti e l’idea di svolgere l’esame su tutti i cittadini non sarebbe applicabile. «Regione Lombardia – ha aggiunto Molgora – è però alle prese con lo studio di test sierologici capaci di rilevare la risposta dell’organismo di fronte alla presenza del virus. Tutti questi metodi di diagnosi alternativi sono ancora in fase di verifica, e si dovrà aspettare prima di conoscere la loro reale affidabilità».

Nel corso della diretta il sindaco ha anche ripercorso tutte le attività che il Comune si prepara a svolgere nel periodo Pasquale. «Venerdì – ha spiegato il sindaco – andremo insieme ai volontari della Protezione civile a pulire tutti i tre cimiteri di Angera e portare qualche fiore nuovo ai nostri cari angeresi. Saremo con a don Pietro, che benedirà i rametti di ulivo e insieme li poseremo su tutte le tombe. È un gesto che vuole unire simbolicamente l’intera comunità di angera, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni, dei volontari e degli esponenti della minoranza comunale».

Grazie all’assessore al Commercio Brattinello, che ha contattato i commercianti e le associazioni di Angera, saranno inoltre consegnati casa per casa degli ovetti di cioccolato per tutti i bambini da 1 a 10 anni. Inoltre, fino a martedì sarà ancora possibile per i nuclei familiari in difficoltà fare richiesta per i buoni spesa. «Si tratta – ha precisato Molgora – di tessere valide per i supermercati caricate coi soldi corrispondenti al valore del buono, sono anonime e una volta richieste vengono subito consegnate a casa grazie ai volontari della Protezione civile».