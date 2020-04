Un servizio psicologico on line e via Telefono dalla Casa di Varese

Nei giorni scorsi le misure emanate dai vari decreti ministeriali hanno condotto le persone ad una permanenza prolungata ed esclusiva all’interno delle mura domestiche.

Tale situazione che preserva i cittadini dal contagio del virus, non protegge però dai rischi a cui è esposta la loro salute psichica.

La paura, la privazione di alcune libertà, l’impossibilita di poter accedere alle rassicuranti abitudini hanno portato ad un aumento del disagio psico-sociale che si riverbera soprattutto nelle categorie fragili della popolazione.

All’interno di questo contesto “La Casa di Varese”, nel rispetto dei vari decreti che sono stati emanati, continua il suo servizio offrendo consulenze psicologiche in modalità on line rivolte a adulti, adolescenti, bambini e anche per tutte le donne durante gravidanza: sono stati attivati infatti percorsi di gruppo online per il pre e post parto e sempre in tale modalità continua lo sportello allattamento.

Accanto ai servizi classici, il presidente Monsignor Giovanni Buga, il direttore Giuseppe Tarantino e l’equipe psico-socio-sanitaria hanno pensato di attivare uno sportello denominato “La Casa in ascolto“.

A partire da lunedì 6 aprile l’equipe degli psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, assistente sociale, ostetriche e sacerdoti già in forza al consultorio offrono supporto psicologico e spirituale attraverso colloqui telefonici o in video conferenza gratuiti.

A CHI È DESTINATA “LA CASA IN ASCOLTO”

Saranno accolte le richieste d’aiuto di genitori, adolescenti, adulti e anziani che avvertono il bisogno di condividere le difficoltà, le fatiche, le ansie e le preoccupazioni, ma anche il desiderio di essere ascoltati e di rimanere in contatto; di bambini e preadolescenti che avvertono il bisogno di raccontare come si sentono in questo periodo di quarantena; di persone che vivono tensioni familiari o problemi relazionali dovuti a questa particolare emergenza psico-socio-sanitaria; di familiari e persone che stanno affrontando la malattia ed il dolore causati dal COVID-19, non solo nel periodo di malattia della persona, ma anche nel momento successivo all’eventuale decesso con un percorso di rielaborazione del lutto.

Inoltre è previsto l’ascolto di future mamme e futuri papà che necessitano attraverso l’attivazione di gruppi on-line pre-parto la condivisione dei vissuti della trentesima settimana di gestazione fino al parto, e di neo genitori che necessitano, attraverso l’attivazione dei gruppi on line post-parto, corsi di massaggi neonatali e sportello dell’allattamento, supporto e costruzioni di reti sociali.

COME SI ACCEDE ALLO SPORTELLO

Allo sportello si può accedere inviando una email all’indirizzo inascolto@lacasadivarese.org, dove saranno indicati i dati anagrafici e il numero di telefono per essere ricontattati, oppure facendo una chiamata al numero di telefono 0332.238079 dove si potranno ricevere maggiori informazioni circa il servizio offerto.

Le persone saranno ricontattate entro 48 ore ed in base alla richiesta avanzata saranno affidate ai professionisti del consultorio e/o ai sacerdoti.

Sulla pagina Facebook de La Casa di Varese è inoltre attivo uno spazio per i bambini dove saranno pubblicati pensieri, disegni, poesie, storie che esprimono i pensieri e le emozioni che affollano il cuore e la mente dei piccoli in questo periodo.