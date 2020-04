A Vedano Olona per la spesa vale la “regola dell’8”

A Vedano si potrà sempre uscire a fare la spesa, ma bisognerà farlo in modo organizzato prevedendo, per ogni uscita, di acquistare minimo 8 prodotti, alimentari e non.

Una norma emanata dall’Amministrazione comunale che entra in vigore domani, sabato 18 aprile fino al 3 maggio incluso.

«I Vedanesi fino ad oggi si sono comportati bene, rispettando tutte le norme di sicurezza per evitare il contagio al Covid-19 – dice il sindaco Cristiano Citterio – ma ci sono purtroppo ancora tante persone che escono per comprare solo il pane o il latte. In una fase dove in provincia di Varese i casi positivi continuano a crescere, è necessario da parte di tutti ancora uno sforzo ulteriore e maggiore senso di responsabilità, limitando allo stretto indispensabile gli spostamenti e di conseguenza ulteriori situazioni di contagio».

Come per tutte le infrazioni alle misure di contenimento è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.