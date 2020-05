500 test sierologici: uno su 7 mostra gli anticorpi

Cinquecento test sierologici in meno di una settimana. C’è grande curiosità per i test che individuano gli anticorpi contro il Coronavirus.

Il Centro Polispecialistico Beccaria di Varese sta dando risposte a quanti vogliono sapere se la polmonite del gennaio scorso o “l’influenza” fatta settimane fa avessero a che fare con il Covid 19: « L’interesse è grande – spiega l’amministratore delegato del centro Claudio Pucci – Abbiamo già una lista di attesa di circa una settimana».

In caso di esito positivo dell’indagine, con la presenza degli anticorpi, il centro dà comunicazione al medico di medicina generale e invia comunicazione ad Ats: « Dobbiamo anche assicurare in poco tempo il test del tampone che indica se il virus si è negativizzato. Noi avvieremo anche questo secondo controllo da settimana prossima e garantiremo tempi di attesa di massimo due giorni e percorsi in sicurezza ».

Nell’attesa di conoscere l’esito del tampone, la persona deve mettersi in autoisolamento fiduciario e non uscire di casa. Solo se il tampone sarà positivo, e quindi l’infezione ancora in corso, il costo di questo esame verrà restituito da Ats che lo prenderà completamente in carico. Nel caso il risultato sia negativo, invece, ogni spesa sarà del cittadino richiedente.

In base alla fotografia statistica del Beccaria, il 14% di chi si è sottoposto al teste sierologica è risultato positivo. Di questi la gran parte sono uomini (53%) e di età compresa tra i 41 e i 65 anni (52%). Residuale la richiesta tra i giovani e giovanissimi, solo il 3%, mentre tra gli over 65 anni è stata del 29%.