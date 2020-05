Al via il restauro della caserma dei vigili del fuoco di Somma

Via libera ai lavori per migliorare la caserma dei vigili del fuoco di Somma Lombardo.

La giunta comunale ha approvato infatti (ancora in seduta in videoconferenza) l’intervento “di riqualificazione delle facciate, l’esecuzione di opere interne nell’area dormitorio/servizi ed al piano interrato” del complesso di via Albania. Prevista anche la messa in sicurezza della torre di addestramento, simbolo tipico dei distaccamenti di vigili del fuoco.

L’importo totale dei lavori in appalto 52.576,39 euro, di cui la maggior parte (37.101 euro) dedicata al rifacimento delle facciate del complesso, che è formato l’autorimessa e una palazzina con centralino, mensa, cucina e alloggi. Le risorse complessive a disposizione arrivano a 110mila euro, se si considerano Iva e progettazione.

«Questo sarà il terzo lotto di lavori sulla caserma da parte di questa amministrazione» spiega il sindaco Stefano Bellaria. «I primi due avevano riguardato l’installazione dei porto elettrici dell’autorimessa e la climatizzazione della camerata per i turni notturni».

Al di là dei precedenti interventi puntuali, un restauro complessivo della caserma era atteso da molto tempo: l’edificio porta i segni di interventi posticci per sistemare i muri, per “mettere le pezze” in punti in cui i materiali si erano deteriorati. Qua e là sono evidenti gli intonaci rovinati dall’umidità mentre la torre d’addestramento è oggi “transennata” per le cattive condizioni delle parti in legno.

Una immagine dello stato attuale dello stabile caserma, che mostra i segni del tempo

Curiosità: tra gli interventi programmati c’è lo “sdoppiamento” dei servizi e della zona di riposo notturno, per “permettere la compresenza di personale maschile e femminile” (nel comando provinciale di Varese prestano già servizio).