Albastar ritorna a Malpensa, con la nuova rotta per Trapani

Un’altra compagnia aerea che decide di tornare a Malpensa dopo il lockdown è la spagnola Albastar.

Il prossimo luglio riaprirà due rotte con l’aeroporto varesino: Catania e Trapani, quest’ultima «protagonista della nostra ripartenza: una nuova destinazione per il nostro network di voli di linea, che sarà raggiunta da collegamenti bisettimanali non solo da Malpensa ma anche da Cuneo. Seguirà una programmazione invernale da dicembre, attualmente in fase di pianificazione», spiega Giancarlo Celani, chief commercial officer e deputy ceo di Albastar.

I volti Catania-Malpensa saranno ogni sabato, dal 4 luglio al 5 settembre, mentre Trapani, si potrà raggiungere ogni lunedì e venerdì, dal 10 luglio al 4 settembre.