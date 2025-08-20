Una bustocca all’Orizzonte: Beatrice Cassarà giocherà a Catania

Da una piazza importante come Padova alla squadra più blasonata d’Italia: è il percorso che si appresta a compiere Beatrice Cassarà, 19enne talento della pallanuoto, nata a Busto Arsizio e pronta a indossare la calottina dell’Orizzonte Catania.

Cassarà, che gioca nel ruolo di centroboa, è già nel giro della Nazionale maggiore ed è stata protagonista in azzurro ai Mondiali Under 20 disputati in Brasile. Cresciuta a Padova nelle fila del Plebiscito – una delle realtà più rilevanti nella pallanuoto femminile nazionale con i suoi quattro titoli – è stata ora ingaggiata dalla Ekipe Orizzonte, società che vanta ben 25 scudetti, compresi gli ultimi sei assegnati (consecutivi).

La talentuosa atleta bustocca affiancherà quindi atlete del calibro di Vivian Sevenich, Vittoria Sbruzzi, Carlotta Meggiato e della rientrante Claudia Marletta oltre a coach Martina Miceli, una che da giocatrice ha vinto il celebre oro olimpico ad Atene.

«Per me è un’emozione grandissima poter iniziare questa nuova esperienza all’Ekipe Orizzonte – spiega Cassarà – So che mi aspetta una sfida impegnativa, ma darò il massimo per contribuire al successo della squadra. La pallanuoto è il mio ossigeno e non vedo l’ora di ripagare la fiducia che mi è stata accordata».

Ed è la stessa Miceli a “benedire” l’arrivo di Beatrice in Sicilia: «La seguiamo da anni e siamo felici di poter lavorare insieme. È cresciuta molto senza mai perdere la fame e la determinazione che l’hanno sempre contraddistinta. Sarà un piacere vederla proseguire il suo percorso con noi».