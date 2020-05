Bambini a spasso in bicicletta, in tutta sicurezza

Condividere un giro in bicicletta, genitori e figli, può essere molto divertente, per i bambini, ma anche per mamma e papà. Si possono sfruttare le piste ciclabili di cui è ricca la nostra provincia (qui alcuni percorsi anche per famiglie) e che permettono di godere e di scoprire di luoghi naturali bellissimi e suggestivi, in valle o sui laghi.

Ma la bicicletta può essere anche un valido mezzo di trasporto per brevi spostamenti vicino casa. L’importante perché l’esperienza sia positiva, è essere bene attrezzati. Ecco allora una piccola guida di ciò che non deve mancare per andare in bicicletta con i bambini in tutta sicurezza.

Abbigliamento comodo e sicuro

Indossate sempre il caschetto: può sembrare un po’ scomodo ma serve tantissimo in caso di cadute!

Scarpe comode e ben allacciate.

Abiti dai colori vivaci o, meglio ancora, con elementi catarifrangenti: non bisogna rischiare di passare inosservati!

Anche gli occhiali possono essere utili, contro il sole, il vento o banalmente per proteggere gli occhi da fastidiose collisioni con gli insetti.

Niente felpe o giacche legare in vita, potrebbero impigliarsi in raggi e catena: meglio metterli in uno zaino se si sente caldo.

In strada

Pedalare sempre ai lati della strada, tenendo la destra.

L’adulto è bene che segua il bambino, standogli un po’ a sinistra, per meglio proteggerlo.

In caso si svolta, segnalarla con il braccio aperto.

Guardare e rispettare i cartelli stradali, a cominciare dagli attraversamenti pedonali.

Sulla pista ciclabile

Se ci sono, preferire i percorsi ciclabili rispettando la segnaletica e facendo molta attenzione agli attraversamenti, quando si incrociano strade, e ai pedoni in caso di percorsi ciclopedonali.

Mai senza

Gli imprevisti possono sempre capitare. Essere ben equipaggiati evita che imprevisti prevedibili guastino la gita.

Quindi è bene avere con sé acqua, snack in caso di appetito , una pompa e uno spray per rimediare a eventuali forature.

Prima di partire

Verificare la lunghezza e la pendenza del percorso: che sia alla portata dei bambini e anche dell’adulto accompagnatore!

Telefonino carico (per le foto, ma non solo) e un’idea di massima dei punti ristoro o per la sosta presenti sul percorso.