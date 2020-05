A Biandronno la musica non si ferma

Nonostante le difficoltà dell’emergenza sanitaria, l’Accademia sant’Agostino di Biandronno continua i suoi corsi grazie all’aiuto della tecnologia.

Come molte altre scuole musicali, allo scoppiare dell’epidemia di Coronavirua anche l’Accademia ha dovuto rinunciare alle lezioni tradizionali. «Abbiamo però deciso – racconta Carolina Facchi, insegnante di canto dell’Accademia sant’Agostino – di continuare gli insegnamenti online. Alcuni studenti sono stati particolarmente soddisfatti da questo modo di fare lezione, e sembrano favorevoli a continuare la didattica online anche in futuro».

L’insegnamento a distanza ha però anche i suoi lati negativi, e non sono mancate le difficoltà. «Per alcuni strumenti – spiega la docente – è stato piuttosto facile adattarsi a queste nuove modalità di insegnamento, ma per altri è stato molto più difficile. Si può immaginare quanto sia difficile percepire alcune sfumature nel canto attraverso Skype. Con alcuni accorgimenti siamo però riusciti a superare anche questi problemi».

Il direttore M° Fabio Bruno ha fondato l’Accademia musicale sant’Agostino nel 1994 a Casciago. L’Associazione si è trasferita a Cassinetta di Biandronno nel 2000 ed ha avuto – nel tempo – altre sedi ad Albizzate, Malnate e Angera. Ora ha due sedi: Biandronno e Travedona Monate.

«Il Coronavirus – racconta Carolina Facchi – ci ha spinto a diventare molto più attivi sui social. Con le lezioni a distanza gli studenti hanno molte meno occasioni per confrontarsi con gli altri allievi. Per questo abbiamo lanciato sulla pagina Facebook dell’Accademia il “sabato dello studente”: un appuntamento settimanale in cui pubblichiamo i brani eseguiti a turno dai nostri allievi. Vogliamo realizzare anche una settimana dei saggi, dedicata alle esibizioni in diretta dei nostri studenti».