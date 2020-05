Biciclette elettriche, trentamila euro di contributi

Cento biciclette elettriche sono già pronte a circolare per Varese. È il risultato del bando per la mobilità sostenibile promosso lo scorso gennaio dal Comune di Varese. L’amministrazione ha pubblicato oggi la graduatoria di quanti sono stati ammessi al finanziamento.

Le risorse, trentamila euro, saranno distribuite a coloro che sono stati ammessi al contributo per l’acquisto di una bici a pedalata assistita. “La rivoluzione della mobilità ciclabile e pedonale era già in atto da tempo – afferma l’assessore Andrea Civati – tanto che la nostra amministrazione aveva pubblicato questo bando lo scorso gennaio. L’arrivo del virus però ha accelerato ulteriormente questo processo. Farsi trovare pronti, con politiche già attive, è dunque fondamentale: Varese ci arriva con già cento cittadini che potranno acquistare una bici elettrica grazie al contributo del Comune di Varese. Inoltre, questa iniziativa si unisce all’intervento sui percorsi sostenibili casa-scuola che stiamo portando avanti in oltre 20 istituti scolastici e alla realizzazione delle nuove stazioni di bike sharing”.

In totale le domande pervenute, e ritenute idonee, sono state circa 200. Grazie ai fondi stanziati per questo primo bando potranno essere finanziate subito le prime cento richieste, ma l’amministrazione sta già cercando le risorse per soddisfare tutte le domande arrivate dai cittadini che hanno espresso la volontà di preferire una mobilità più sostenibile e sicura. “La grande partecipazione a questo bando – prosegue l’assessore – ci fa capire quanto la riconversione verso l’utilizzo della bicicletta sia sempre più reale e sentita dai cittadini, in particolare per gli spostamenti casa-lavoro. Per questo intendiamo reperire al più presto i soldi necessari per finanziare anche tutte le altre domande pervenute che oggi non hanno trovato la disponibilità necessaria”.

Tra i requisiti del bando, e dunque per fare domanda, veniva richiesto di avere almeno 16 anni di età, di essere residente nel comune di Varese e di lavorare in città. Le cento domande che sono state ammesse al finanziamento potranno beneficiare da subito del rimborso del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto della bici, fino a un massimo di 300 euro a testa.

“Confermiamo ancora una volta la nostra attenzione alle politiche green più innovative – conclude Civati – in linea con le esperienze delle altre città italiane ed europee che puntano a migliorare la mobilità delle città, in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria in cui il tema di come ci si sposterà nel prossimo futuro occuperà per anni le agende politiche e le scelte amministrative. Varese si conferma ancora una volta un passo avanti”. La graduatoria completa è consultabile sul sito del Comune di Varese.