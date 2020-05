A Brenta due nuovi positivi al Coronavirus

La comunicazione, come è ormai consuetudine, l’ha fatta il sindaco Gianpietro Ballardin: «Sono stato informato dalla Prefettura della presenza nel nostro comune di altri due casi risultati positivi al test del coronavirus».

Il sindaco dopo la comunicazione ha proseguito ricordando a tutti i suoi concittadini che occorre continuare a tenere alta la guardia anche nella Fase 2.

Questa notizia deve convincerci della necessità e dell’importanza delle attuali restrizioni e dell’applicazione rigorosa dei nuovi provvedimenti, recentemente emanati dal Governo in accordo con le Regioni, che dobbiamo accettare e rispettare, a maggior ragione in questo periodo.Tutti siamo potenzialmente a rischio contagio e il potenziale pericolo non è e non sarà una cosa a breve. Dobbiamo sapere che non sarà così immediato il ritorno alla normalità, e che la fase due non indica un’uscita veloce dalla pandemia. Stiamo affrontando un’emergenza senza precedenti nella storia della nostra Repubblica e nella vita cittadina, che ci costringe a rivedere i modelli di vita, a ripensare il nostro modello di sviluppo. Chiedo a tutta la comunità di Brenta di adottare i necessari comportamenti di prudenza e tutte le precauzioni previste ed indicate dagli organismi sanitari nel rispetto delle prescrizioni date dalle competenti autorità e di quanto previsto dai nuovi DPCM e dalle ordinanze della R.L. Porgo, a nome di tutta la cittadinanza ed in rappresentanza del Consiglio Comunale, gli auguri di pronta guarigione, la solidarietà ai famigliari e a tutti voi cari concittadini la raccomandazione a non abbassare la guardia e ad utilizzare le misure ed i provvedimenti necessari al fine di contenere la diffusione del virus per consentire, nel più breve tempo possibile la ripresa di una condizione di normalità».