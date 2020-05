Cade dalla bici, ferito un uomo

Un uomo di 55 anni è rimasto ferito dopo essere caduto con la propria bicicletta.

Verso le 15.45 di domenica 17 maggio il ciclista stava attraversando via Gasparotto a Varese quando, per cause ancora da verificare, è finito a terra.

Sul posto sono intervenuto un’ambulanza e un’auto medica e l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.