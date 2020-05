Casciago, quarto bando per avere i buoni spesa

Quarto bando per aiutare chi si è trovato in difficoltà a causa dell’emergenza provocata dal coronavirus.

A Casciago il 21 maggio il Comune guidato dal primo cittadino Mirko Reto ha emesso la quarta tranche di aiuti anche grazie allo sconto ricevuto da un supermercato, pari al 15% della spesa, che ha permessodi aumentare il budget a disposizione e aiutare più persone.

Fin qui hanno usufruito del buono spesa più di trenta famiglie casciaghesi. Al Comune sono stati erogati 19573 euro trasferiti dallo Stato, attraverso la Protezione Civile, per far fronte alle primissime necessità alimentari con i “buoni spesa” per quei cittadini che a causa dell’emergenza da Covid-19 non riescono più a garantire il proprio sostentamento.

Ogni buono è costituito da 150 euro per 1 persona, 250 euro per 2 persone, 350 per 3 con aumento di 50 euro per ogni elemento aggiuntivo nel nucleo famigliare; sono spendibili nei punti vendita della grande distribuzione (Esselunga, Tigros, Lidl) e nei negozi di Casciago e Morosolo (Macelleria Zaroli, Gastronomia Soul Food e Il Ronco).