Confcommercio: da Facebook al dialogo con i clienti, i corsi online

Dal corretto utilizzo di Facebook per mettere in evidenza post e iniziative, fino ai comportamenti da tenere in negozio per conquistarsi la fiducia del cliente, utilizzando un adeguato modo di comunicare.

Proseguono anche nella prima settimana di maggio i corsi di formazione online gratuiti proposti di Uniascom Varese e dalle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino, Saronno).

Sono ormai oltre 5.000 le adesioni registrate alle lezioni e agli incontri in

videoconferenza organizzati da Confcommercio provincia di Varese a partire

dall’inizio di aprile.

COME ISCRIVERSI E PARTECIPARE

I corsi proposti sono gratuiti previa iscrizione per tutti gli associati, datori di

lavoro e loro collaboratori e dipendenti, ai quali sarà inviato un link per

accedere direttamente alle lezioni. Ai corsi possono partecipare anche i non

soci: in questo caso iscrizioni e accessi avvengono attraverso i siti di Uniascom

e delle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Luino e

Saronno).

Iscrizioni per i soci attraverso la newsletter rispondendo al messaggio che sarà

inviato, mentre i non soci troveranno tutte le indicazioni sui siti delle cinque

Ascom (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino) e su quello di

Uniascom Varese. Questo per tutti, associati e non associati, il link di

riferimento: https://uniascom.va.it/corsi-gratuiti-di-formazione-on-line/.

I CORSI IN PROGRAMMA SETTIMANA PROSSIMA

Sponsorizzazioni avanzate su Facebook e gestione aziendale delle

inserzioni. Comportiamoci come i grandi e sfruttiamo al massimo

le funzionalità di promozione del social network per eccellenza. Gestione,

analisi e strategie delle inserzioni aziendali per utilizzare al meglio il nostro

Facebook for business.

LUNEDI’ 4 MAGGIO (ore 15-17). Qui sotto il link per iscriversi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrbNEeAiNf3rzl-

PAARAIst6dNtZGPMaaMEc_NVtaSSm3b7Q/viewform

Vendita emozionale in negozio: ispirare fiducia. Il nostro cervello è

sospettoso ed emotivo: come superare le barriere emotive e conquistare la

fiducia dei potenziali clienti?

Si chiede ai partecipanti di seguire il webinar con un pc/laptop/tablet e di avere a disposizione, a parte, il proprio smartphone.

MARTEDI’ 5 MAGGIO (ore 16-18). Qui sotto il link per iscriversi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOf_hfRYD_bz4v8qwgSKJpWbfUgzk9IRxJoE8UbH_kemsqUQ/viewform

Vendita emozionale in negozio: comunicare in modo efficace. A volte

parli ma non ti ascoltano? O non vieni capito? Introduzione alle basi della

Comunicazione Efficace per saper farsi ascoltare ma, soprattutto, saper

ascoltare (e ascoltarsi…).

*Si chiede ai partecipanti di seguire il webinar con un pc/laptop/tablet e di

avere a disposizione, a parte, il proprio smartphone.

GIOVEDI’ 7 MAGGIO (ore 16-18). Qui sotto il link per iscriversi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1gUlpfOx4lzv79NVomhqFkgJEvwdorvyaSnbPSjXcjHZF_g/viewform

La motivazione: come mantenere elevato l’interesse. Il corso vuole

evidenziare buone pratiche e strategie per lavorare al meglio all’interno del

gruppo di lavoro anche in una situazione di lavoro agile e sottolineare modalità efficaci per diminuire il senso di isolamento e aumentare motivazione e coinvolgimento. Principali argomenti trattati: le leve del gruppo, specificità del gruppo a distanza, vincere l’isolamento.

VENERDI’ 8 MAGGIO (ore 10-12). Qui sotto il link per iscriversi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddK3MQdvOZPh0zVwCSgQaM8uEyjPgjNvQn6BWgXSbaU7ws1A/viewform?usp=sf_link