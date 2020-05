Contributo affitto, ecco i criteri per accedere al fondo regionale nel Medio Olona

L’Assemblea dei Sindaci, dell’Azienda Consortile Medio Olona ha approvato il bando previsto dalla delibera di giunta regionale 3008 del 30 marzo 2020, che ha lo scopo di offrire ai cittadini dell’ambito aiuti per il mantenimento dell’alloggio in affitto nel mercato privato.

L’azienda ha stabilito di dare avvio alla misura integrando le risorse già assegnate con le risorse residue relative ai fondi per l’emergenza abitativa, nonché di quelli per la morosità incolpevole e per la mobilità nelle locazioni, per poter far fronte alle numerose domande che perverranno sulla misura unica, a seguito della grave situazione di emergenza venutasi a creare a seguito della pandemia da Covid-19. È previsto che le iniziative siano gestite e programmate a livello di Ambito territoriale, per migliorare l’efficacia degli interventi.

Il contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo deve essere relativo ad unità immobiliare ad uso residenziale, che si trova in uno dei comuni dell’Ambito (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona).

I REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

.essere cittadino italiano o di uno stato facente parte dell’Unione Europea o avere un regolare permesso di soggiorno;

.essere residente in uno dei Comuni dell’Ambito (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona);

.non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;

.non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia;

.avere un ISEE max fino a € 26.000,00;

.essere residenti in un alloggio in locazione almeno dal 30.03.2019.

CRITERI PREFERENZIALI COLLEGATI ALLA CRISI CORONAVIRUS

• perdita del posto di lavoro

• consistente riduzione dell’orario di lavoro

• mancato rinnovo dei contratti a termine

• cessazione di attività libero-professionali

• malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare

La domanda non può essere presentata dai nuclei familiari, o componenti il nucleo familiare, che hanno già richiesto e beneficiato di contributi per il mantenimento dell’alloggio nel corso dell’anno 2020.

La domanda potrà essere presentata dal 30/04/2020 al 15/06/2020 e dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo e-mail: assistentesociale@aziendaspecialemedioolona.it

Il modulo per richiedere il contributo è stato pubblicato sul sito dei Comuni dell’Ambito e dell’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

«Si tratta di un’importante misura di sostegno alle famiglie, che si affianca a quelle già attivate da ogni singolo Comune – dichiara il Presidente dell’Assemblea Sindaci dell’Ambito Castellanza-Valle Olona, Mirella Cerini -. La collaborazione attiva tra le amministrazioni del nostro territorio nella programmazione e gestione dei servizi alla persona, è ancora più preziosa in questo periodo di emergenza, perché permette di mettere in campo risorse ed energie che ogni singolo comune non potrebbe garantire».