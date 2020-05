Danneggia la caserma dei Carabinieri, arrestato

Ubriaco, arriva a in bicicletta davanti alla caserma dei Carabinieri di Lonate Pozzolo e spacca una telecamera esterna e il portone di ingresso, apparentemente senza alcun motivo. Un 40enne (disoccupato e incensurato) di Lonate Pozzolo è stato arrestato per danneggiamento aggravato.

L’uomo, in evidente stato di alterazione conseguente ad assunzione di bevande alcoliche (si sta accertando se anche sotto effetto di stupefacenti) è arrivato davanti alla caserma a bordo della propria bicicletta, in quel momento in funzione mediante servizio citofonico.

Prima ha danneggiato una delle telecamere esterne del sistema di videosorveglianza e, successivamente, ha preso a calci e pugni la porta di ingresso deteriorando lievemente la maniglia ed il blocco della serratura.

I militari presenti all’interno del comando, dopo alcuni istanti, hanno immobilizzato l’uomo, peraltro senza che questo opponesse alcuna resistenza. I danni alla caserma, comunque di lieve entità, sono già in fase di ripristino per l’immediata funzionalità della stazione carabinieri.

L’azione dell’uomo, da quanto emerso, non sembrerebbe essere in nessun modo riconducibile a volontà di rivalsa verso l’Arma dei Carabinieri, con cui non sussistono vicende pregresse di alcun tipo, bensì ad un rilevante stato di alterazione psicofisica, forse legato ad un disagio sociale verso il quale lo stesso voleva attirare l’attenzione, tanto che questa mattina sono stati attivati i servizi sociali locali per eventuali interventi di supporto.