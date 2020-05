Da domani riaprono il cimitero e i parchi di Vedano Olona

Da martedì 19 maggio a Vedano Olona riaprono il cimitero e i parchi cittadini.

Il cimitero inizialmente sarà aperto solo al mattino (dalle ore 9 alle ore 13). Nei giorni in cui è rimasto chiuso è stato organizzato un servizio di volontariato che ha svolto diversi interventi di pulizia a tombe e loculi. Ai cittadini che torneranno a fare visita ai defunti viene raccomandato di portare obbligatoriamente mascherine e guanti, di rispettare la distanza dagli altri di almeno un metro e di limitare il tempo della visita a non oltre mezz’ora, per evitare ingressi contingentati e assembramenti all’interno della struttura.

Sarà poi di nuovo possibile utilizzare i parchi Spech e Fara Forni (quest’ultimo con apertura dalle ore 8 alle 19). Le aree gioco però, in osservanza di norme regionali, rimarranno temporaneamente interdette.

Anche in questo caso, l’Amministrazione fa appello al senso di responsabilità di tutti nel rispettare le misure igienico-sanitarie, come l’obbligo di portare la mascherine e il divieto di assembramento e delle attività ricreative, come impongono le disposizioni normative nazionali e regionali.

«La riapertura controllata del cimitero e dei parchi comunali segna anche simbolicamente una ripresa delle attività nel nostro paese – dice il sindaco Cristiano Citterio – Verranno di fatto estesi i servizi degli uffici comunali (per ora si riceverà su appuntamento) e riaprirà la biblioteca, con modalità controllate di ritiro e consegna libri. Ma ripartiranno anche tante attività commerciali rimaste chiuse in questi mesi di lockdown: a loro facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro e di pronta ripresa. Raccomandiamo a tutti la massima attenzione: la nostra comunità ha avuto sino ad oggi un comportamento esemplare, continuiamo così».