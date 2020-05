Dote scuola, come fare per ricevere gli aiuti

Tramite Dote Scuola, Regione Lombardia accompagna il percorso educativo dei ragazzi delle scuole statali, paritarie e delle istituzioni formative regionali, richiamando esplicitamente il principio di sussidiarietà, con lo scopo di garantire la libertà di scelta delle famiglie. Quest’anno può presentare domanda il genitore con figli che frequentano classi dalla prima media a tutte le superiori. Potranno richiederlo anche coloro che attualmente hanno figli che sono in quinta elementare.

Lo fa sapere l’assessore alla scuola di Luino Piermarcello Castelli.

In attuazione della L.R. 19/2007, la Dote Scuola mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l’accesso e la libera scelta dei percorsi educativi.

Dote Scuola è un insieme di misure adottate da Regione Lombardia che contribuisce alla spesa delle famiglie, un aiuto concreto all’educazione.La novità di quest’anno è che i singoli contributi usciranno in differenti momenti nel corso del 2020.

Le misure volte a sostenere i percorsi scolastici e il potenziamento delle opportunità per le famiglie per l’anno 2020/2021 sono: il buono scuola, il materiale didattico (contributo per l’acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica), il merito.Sono comprese anche alcune misure di sostegno disabili.

Le domande di contributo devono essere essere presentate entro il 29 maggio.