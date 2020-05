“Entro giugno sarà possibile ottenere il test salivare”

L’idea di un giovane specializzando di odontoiatria. I laboratori dell’Asst Sette Laghi, il metodo scientifico dei ricercatori dell’Università dell’Insubria.

È made in Varese il brevetto che potrebbe risolvere davvero il problema del contenimento del coronavirus :

«Le prove condotte con metodo scientifico in ospedale hanno dato i risultati sperati – assicura il Presidente della Scuola di Specializzazione in Medicina dell’Università degli Studi dell’Insubria Giulio Carcano – ora ci vorranno 15 giorni per assemblare il prototipo che verrà consegnato all’azienda per la produzione industriale. A regime si potranno realizzare circa 5000 test al giorno. Diciamo che attualmente siamo al 20% dell’iter di realizzazione».

Il livello di efficienza ed efficacia del test salivare ideato dal dottor Lorenzo Azzi si è dimostrato significativo e la prossima prototipizzazione industriale permetterà di migliorare ulteriormente la precisione.

Una volta terminata la fase sperimentale e scientifica, il campione verrà affidato alle NatrixLab di Reggio Emilia. L’azienda è già al lavoro per fornire in tempi rapidi alcuni prototipi con assemblaggi leggermente diversi tra loro, che saranno validati in tempi altrettanto brevi quanto quelli in cui si è svolta la sperimentazione ospedaliera.

L’avvio dell’indagine con i test salivari avverrà alla presenza di un sanitario: la certificazione per uso autonomo richiede tempi molto lunghi, mentre sono necessari solo 15 giorni per ottenere quella sotto controllo medico.

« Confidiamo di poter arrivare alla distribuzione dei test rapidi sin dal prossimo mese – spiega ancora il professor Carcano – anche se occorrerà all’inizio la presenza di un sanitario per condurre l’indagine. Il test salivare, infatti, prevede la raccolta del liquido in determinate condizioni. L’esatta procedura di raccolta della saliva è determinante per la correttezza del risultato finale. Il sanitario sarà la garanzia di riuscita del test: la presenza del genoma è la prova che ci sia il virus. Il fatto di avere in tempi brevissimi una risposta corretta cambierà davvero gli attuali tempi tecnici di attesa di ore, spesso di un giorno».