Esce dal carcere e maltratta moglie e figlie, 75enne allontanato

È un a vecchia conoscenza delle forze dell’ordine il 75enne al quale i Carabinieri di Samarate hanno notificato la misura cautelare del “divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da persona offesa”. L’uomo è residente in un comune della provincia di Varese, di origini siciliane, pensionato, con diversi precedenti penali alle spalle, anche rilevanti e quasi tutti connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio che ha accolto gli esiti dell’attività di indagine ed accertamento svolta dai militari di Samarate in relazione a maltrattamenti da parte dell’uomo nei confronti dell’ex -compagna, una donna molto più giovane di lui, che aveva presentato denuncia alla caserma cittadina.

La vicenda risale nel tempo, secondo quanto denunciato almeno allo scorso anno, quando la relazione tra i due si è interrotta a causa delle condotte dell’anziano che, uscito dal carcere, si è mostrato particolarmente aggressivo sia con la compagna che con i figli.

Tra i vari episodi denunciati è emerso che, essendo proprietario dell’abitazione, aveva buttato tutte le cose fuori da casa, sia della compagna che delle bambine. In un altra occasione ha preteso la restituzione di tutti i soldi e i regali che erano stati fatti durante la relazione, anche mediante minacce ed insulti; è fortemente sospettato di aver tagliato tutte le gomme della macchina della ex compagna e di averla pedinata, anche fino al luogo di lavoro, talvolta con minacce di morte; in una circostanza con violente percosse ed un pugno sullo sterno.

Non a caso, proprio nello scorso aprile e in pieno lockdown, il 75enne violento è stato sanzionato in via amministrativa poiché trovato in strada a Samarate in violazione delle norme anticontagio, essendo egli residente in altro comune.