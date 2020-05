Fallimento Comitech Snc n.4424/2016

Invito ad offrire – manifestazione di interesse per acquisto di quota di 1/2 indivisa di appartamento di circa 105 mq. posto al primo piano e composto da ingresso/soggiorno/pranzo, cucina abitabile, disimpegno, camera matrimoniale, cameretta, bagno, loggia. Il Curatore rende noto che è pervenuta un’offerta irrevocabile d’acquisto di euro 29.000 per l’acquisto della quota come sopra descritta.