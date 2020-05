Farmacie online, sai scegliere tra quelle sicure e autorizzate?

Ormai anche in Italia ampiamente risolto e dipanato è il senso di sfiducia nei confronti degli acquisti online e pure il sentimento di riluttanza provato dai più resistenti al web ha lasciato spazio alla necessità del primo ordine sugli shop online.

Nella fase 1, ma si prevede anche nella imminente fase 2, ogni nucleo famigliare, come esortato dal Presidente del Consiglio Conte, ha preferito ricevere gli acquisti direttamente a casa, a tutela della propria incolumità, piuttosto che recarsi di persona nei vari esercizi commerciali rimasti aperti.

Tanto è vero che molti di questi hanno localmente e artigianalmente attivato un servizio di consegna a domicilio molto utile, maturato da una capacità organizzativa eccellente e generata dalla capacità di rigenerarsi da parte del piccolo e medio imprenditore italiano.

E poi c’erano già solidamente strutturati gli e-commerce, una certezza con la loro gestione impeccabile dalla scelta a catalogo web, fino al pagamento con carta, consegna tracciata e supporto anche post-vendita.

FarmaErmann.it rientra tra le migliori farmacie online che tutt’ora sta prestando un servizio di qualità al Cliente. Questa farmacia ha saputo far fronte immediatamente in maniera egregia e seria al triplo carico di richieste che in breve, a partire dal lock-down, si è registrato, senza farsi trovare impreparata, rispondendo in maniera reattiva e attiva alle nuove esigenze degli utenti.

Un sito di facile consultazione, intuitivo fino alla fase finale del check-out, un sito che continua a essere il punto di riferimento di migliaia di italiani per l’acquisto di farmaci da banco e parafarmaci come integratori, cosmetici, veterinari, prodotti per la bellezza del viso, per la cura del corpo, prodotti per l’igiene della persona, ma anche idee regalo. Molti utenti, alcuni veterani, altri al loro primo acquisto online, hanno poi condiviso il proprio entusiasmo sul servizio ricevuto da FarmaErmann.it, il che, per effetto del “passaparola”, ha meritatamente aumentato la fama di questa farmacia online che opera al fianco del cittadino in modo costante, preciso e empatico.

Molte sono le farmacie online che si possono trovare nel web, ma l’utente deve sapersi destreggiare tra false promesse e addirittura farmacie online che senza permesso alcuno effettuano la vendita, eludendo la legge.

FarmaErmann.it è stata una delle prime farmacie online ad aver ottenuto, nell’aprile 2016, l’autorizzazione dal Ministero della Salute.

Quindi affidarsi allo shopping online è sì sicuro, ma sempre nei limiti dell’essere in grado di avere dei parametri che guidino la scelta nella direzione della legalità e della sicurezza dell’esercizio da cui si acquista.

Per quanto riguarda le farmacie, il marchio ufficiale della loro concessione alla vendita online dei farmaci da banco è il logo apposito rilasciato del Ministero della Salute che deve essere presente sul sito e linkato al sito del ministero, esattamente alla pagina della relativa autorizzazione.

In molti ricercano farmacie la cui spedizione sia gratuita, acquistando da FarmaErmann la soglia di spesa per usufruire della consegna gratis è di €50, in alternativa il contributo è di €6.10. I prezzi del suo fornitissimo catalogo online sono scontati fino al 70% e i prodotti sono delle migliori marche più conosciute, ma anche quelli di nicchia, più esclusivi e oggi giorno vengono aggiunte decine e decine di referenze il che fanno sì che il listino sia sempre giovane e aggiornato sulle novità.

Le migliaia le recensioni positive di chi ha già fatto acquisti da FarmaErmann consolidano la sua web reputation, scorrendo le opinioni si possono leggere i commenti di clienti davvero soddisfatti per la professionalità, la minuziosa organizzazione, il sito intuitivo e la modalità di concludere un ordine agevole e scorrevole, il servizio celere, i prezzi molto concorrenziali e l’attenzione al cliente ai livelli di quella che viene garantita nella farmacia fisica, con un servizio Clienti presente, disponibile e che risponde nell’immediato. Appurato che questo sì che un e-commerce sicuro… non resta che provare!