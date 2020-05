Filosofarti riparte con Tommaso Labate e Sara Magnoli

Le primule di Filosofarti rinascono e il festival culturale di Gallarate riprende con gli incontri a distanza dopo l’interruzione a causa dello scoppio del Coronavirus in Italia a fine febbraio e la conseguente quarantena.

«Per quest’anno, dopo una partenza molto frequentata dei primi tre giorni di manifestazione, l’agorà filosofico ed artistico si terrà in modo diffuso, in un arco temporale ampio e virtuale. Consci del servizio che la cultura, in questo periodo più che mai, offre al territorio regionale e nazionale abbiamo deciso di non abbandonare il progetto ma di perseguirlo con tenacia pur con. le difficoltà del caso», spiega Cristina Boracchi.

Si parte sabato 2 maggio, ore 17.30, con Tommaso Labate – era uno degli incontri più attesi di questa edizione – intervistato da Matteo Inzaghi sullo stato del giornalismo politico al giorno d’oggi.

Domenica 3 maggio, invece, la scrittrice e giornalista di Ferno Sara Magnoli presenterà Dark Web, il suo nuovo libro edito da Mondadori.

Per il prossimo weekend sono stati organizzati gli incontri con Andrea Tagliapietra (sabato 8 maggio, ore 17.30), “Immanuel Kant: bisogna sempre dire la verità?”, e con Vito Mancuso sulla verità delle religioni (domenica 9 maggio, ore 17.30).

Gli eventi (in diretta o differita) saranno fruibili dalla data indicata sul sito www.filosofarti.it o sul canale youtube di Filosofarti e rimarranno disponibili anche in futuro. «Altri incontri si susseguiranno nei prossimi giorni, pertanto invitiamo a tenersi aggiornati alla pagina indicata: nei prossimi giorni contatteremo gli altri relatori per proporre a distanza il loro intervento», conclude Boracchi.