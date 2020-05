I fiori della serra scolastica abbelliscono il paese

Il lungofiume del Bardello e la piazza diventano più belli grazie ai fiori coltivati dagli alunni della Scuola Media Adamoli di Besozzo. Nella giornata di oggi sono state posizionate delle fioriere all’ingresso del paese, rendendo colorata una giornata di pioggia.

Con l’emergenza Covid19 e la chiusura delle attività scolastiche infatti, sono rimaste inattive anche le serre che solitamente vengono curate dai ragazzi e dalle ragazze delle classi dell’istituto. Il Comitato Genitori coordinato da Barbara Brunengo, insieme alla professoressa Francesca Mazzotti e all’amministrazione comunale hanno così deciso di trovare una soluzione per i fiori che altrimenti sarebbero sfioriti.

«Sono fiori realizzati durante il laboratorio di orticoltura finanziato dal Comitato Genitori – spiega la professoressa Mazzotti -. A causa dell’emergenza abbiamo riscontrato tantissime difficoltà, ma la nostra amministrazione comunale ci ha supportato e adesso i nostri bellissimi fiori abbelliscono Besozzo. Credo che il loro impegno sia un elemento prezioso che ha permesso di dare un senso concreto al lavoro dei ragazzi, creando una motivazione forte anche alle azioni future».

Le piante solitamente venivano donate ai cittadini in cambio di un’offerta utilizzata poi per le attività didattiche. Quest’anno l’emergenza ha fermato tutto, ma non la voglia di andare avanti e di trovare soluzioni semplici ma preziose per l’intera cittadinanza.