Funziona l’orientamento via Zoom

Due giornate di orientamento universitario via Zoom per studenti di terza, quarta e quinta superiore. Le ha organizzate l’associazione culturale “Parrhesia“ e sono state un successo.

«In due giorni si sono alternati 33 relatori, 28 facoltà, 5 esperienze alternative. Siamo stati attivo 8 ore in due giorni e abbiamo registrato un totale di 404 connessioni – spiega il responsabile dell’associazione Luca Lanfranchi, che racconta come sono state organizzate le giornate di orientamento – . Sapevamo che sarebbe stato impensabile presentare tutte le facoltà disponibili, così, attraverso sondaggi abbiamo scelto le più “quotate”.

Abbiamo comunque messo in contatto i ragazzi che avevano richiesto una facoltà non presente con studenti che potessero aiutarli e dare loro le informazioni necessarie. Abbiamo inoltre chiesto ai relatori di prepara dei sunti, contenenti le informazioni date e i link delle università e facoltà che hanno presentato. Questi rimarranno disponibili sulle nostre pagine social in biografia.

Davvero non ci aspettavamo un tale successo: sapevamo di proporre un servizio utile, ma non pensavamo di raggiungere questi numeri. Per noi sei dell’associazione è stato un lavoro intenso, ma siamo più che soddisfatti del risultato. Ringraziamo i docenti delle scuole che hanno divulgato l’iniziativa e coinvolto gli studenti e i relatori. La missione di Parrhesia continua: proporremo sicuramente nuovi eventi sperando di raccogliere nuovi soci, ovviamente sempre in nome di “una cultura alta e che tenda ad alti ideali”».