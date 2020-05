Incendio alla palazzina, via Fiume chiusa al traffico

Tutti evacuati. Via Fiume è chiusa da questa mattina, mercoledì 6 maggio, alle auto e ai pedoni. Il “Borgo Antico”, la palazzina andata fuoco ieri pomeriggio, ha il tetto pericolante sul lato della strada e per scongiurare qualunque pericolo, il sindaco Gianmario Bernasconi ha emesso un’ordinanza di divieto di transito.

Questa mattina gli inquilini sono tornati nelle loro case a prendere oggetti e abiti: le 17 famiglie hanno dovuto trovare una soluzione alternativa per la notte e per i prossimi giorni visto che lo stabile è stato dichiarato inagibile.

«Quasi tutti sono stati ospitati da parenti – spiega il sindaco- Chi non aveva la possibilità di andare da conoscenti o congiunti è stato accolto per questa notte a Villa Mazzocchi: Don Cesare, saputo dell’incendio, ha assistito alle operazioni di spegnimento e poi ha messo a disposizione alcune stanze della villa che sono state allestite con l’aiuto della Caritas».

L’impresa edile che ha ristrutturato la bella corte nel centro storico del paese ha già avviato le operazioni di messa in sicurezza, poi procederà alla ricostruzione del tetto. Due gli appartamenti seriamente danneggiati, quello da cui è partito l’incendio in maniera più seria. Questa mattina ad aiutare gli inquilini e coordinare le operazioni di recupero dei beni di prima necessità, c’erano gli agenti della Polizia locale gestione associata di Azzate. Delle indagini per stabilire la causa dell’incendio, si stanno occupando i carabinieri di Azzate.