La bandiera della Croce Rossa in dono al Comune di Saltrio

Questa mattina il sindaco di Saltrio Maurizio Zanuso e gli assessori Donatella Realini e Amanda Scalcione hanno incontrato il vicepresidente della Croce Rossa Valceresio Gabriele Ossuzio che, in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa, ha consegnato la bandiera Cri al Comune.

«Con questo gesto la Cri Valceresio vuole ringraziare l’Amministrazione comunale di Saltrio per il sostegno ricevuto ed esprimere la volontà di continuare nella collaborazione già messa in campo», ha spiegato il vicepresidente della Croce rossa valceresina.

In queste difficili settimane l’impegno della Croce rossa della Valceresio, è stato costante e sicuramente molto significativo per il lavoro “ordinario” a cui si è aggiunta l’emergenza Covid-19: «Rivolgiamo a ciascun volontario della Croce rossa Valceresio e nazionale il nostro ringraziamento e sostegno per il grande lavoro che svolgono quotidianamente per tutti noi cittadini», ha detto il sindaco Maurizio Zanuso accogliendo il vicepresidente Ossuzio e la bandiera simbolo della Croce rossa.