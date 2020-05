La dottoressa Magnoni va in pensione: “Lascio ma resto a disposizione delle pazienti”

Dopo 40 anni di lavoro all’ospedale di Varese la dottoressa Lucilla Magnoni della senologia ha deciso di anticipare il suo pensionamento. Alcune decisioni prese dalla direzione strategica nell’organizzazione per affrontare l’emergenza sanitaria hanno indotto la specialista a lasciare con qualche mese di anticipo. Prima di lasciare, però, saluta tutti i pazienti e i colleghi che l’hanno accompagnata nella sua lunga attività

Ecco, sono passati quarant’anni da quando ho iniziato il mio lavoro presso l’Ospedale di Di Circolo e Fondazione Macchi ,ora Asst-Sette Laghi, prima come medico Volontario, poi come medico di Pronto Soccorso – Chirurgo Generale e, dal 1996 Chirurgo Senologo, negli ultimi anni parte integrante della Breast Unit.

Quarant’anni in cui sono stata educata a valutare il paziente dal punto di vista clinico ma anche umano.

Ringrazio i numerosi colleghi con i quali ho potuto confrontarmi e collaborare in modo aperto e amichevole,crescendo dal punto di vista professionale, ma non posso non ringraziare le numerose pazienti che mi sono affezionate, dalle quali ho ricevuto riconoscenza e stima e per le quali avrei voluto continuare a lavorare come Senologo-Oncologo ,se non fossero venute meno le condizioni per restare presso l’ospedale.

Mantengo, comunque la mia piena disponibilità per ogni loro esigenza.

Dott.ssa LUCILLA MAGNONI