L’assessore regionale: “Sui treni del mattino occupazione del 30%”

«Da una prima analisi dei dati di questa mattina possiamo dire che per il sistema regionale del trasporto ferroviario non si sono verificati particolari disagi. La media dei viaggiatori è del 25% rispetto alla media di un giorno feriale in tempo di normalità»: è il primo bilancio dell’assessore regionale ai Trasporti e Infrastrutture, Claudia Terzi.

«La situazione dunque è complessivamente positiva ma teniamo alta l’attenzione proseguendo con l’azione di monitoraggio».

Le aziende di trasporto avevano espresso alla Regione la preoccupazione sulle ore di punta, chiedendo una strategia per dilazionare e scaglionare gli orari per evitare sovraffollamento.

Da questo punto di vista l’assessore Terzi fa una prima valutazione sulla mattina di lunedì 4 maggio: «Durante l’ora di punta – conclude Terzi – solo alcuni treni hanno raggiunto il 30% di riempimento». Resta la preoccupazione dei pendolari e anche dei sindacati, anche rispetto al ruolo di coordinatore della Regione stessa.