Lollo e le vite spezzate

Vite spezzate …o come si direbbe in Inglese, con altra sfumatura, unfinished lives. Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa di Lorenzo Giudici, a seguito di un incidente stradale all’età di diciassette anni.

A chi lo ha conosciuto manca come Lollo e altri spero possano incontrarlo nelle occasioni del ricordo, come questa. Stiamo attraversando un periodo difficile a causa dell’emergenza da SARS-CoV-2 e nelle difficoltà e angustie attuali tutti, in forme diverse, sperimentiamo non solo la tragica scomparsa di vittime della pandemia, ma anche la mancanza di incontri, lavoro e scuola, amicizie, occasioni.

Quando tutto sembra compromesso e l’avvenire incerto, sono le testimonianze lasciate da anime belle come Lollo a darci la forza di spenderci senza riserve per ricominciare e realizzare il migliore dei mondi possibili.

Infatti, nonostante la giovane età, Lollo aveva maturato una consapevolezza importante del nostro breve passaggio terreno: non solo esistere ma vivere! Oggi al dolore della perdita di Lollo si aggiunge il dolore di molte altre famiglie che hanno perso i loro cari. La testimonianza che Lollo ci ha lasciato nella sua breve vita può peraltro aiutare ciascuno di noi a superare le proprie difficoltà.

L’esempio di Lollo ci sprona a vivere, mettendo a nudo la nostra fragilità, nella certezza che l’egoismo ci rende vulnerabili e che solo l’amore per gli altri ci rende forti e capaci di attraversare le avversità, verso quel futuro migliore che giovani come Lollo hanno sognato, e che lasciandoci prematuramente ci fanno sentire il dovere di fare tutto il possibile per realizzarlo.