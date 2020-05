Un anno senza Lorenzo: “Il suo ricordo ci accompagna”

È già passato un anno da quel tragico martedì 14 maggio 2019. Nel primo pomeriggio, poco dopo l’ora di pranzo, la sua moto venne colpita da un’auto al confine tra Casciago e Luvinate e per Lorenzo Giudici, per tutti “Lollo”, non ci fu nulla da fare.

Fin dai primi giorni e per tutti i dodici mesi successivi nel ricordo di quel ragazzo di 17 anni, solare, responsabile, amico di tantissimi coetanei che gli volevano bene, si è stretta tutta la comunità di Casciago, Barasso Luvinate, i tre paesi che erano un po’ il fulcro della vita di Lollo.

«Ogni 14 del mese abbiamo detto Messa per ricordarlo, come aveva detto don Norberto al suo funerale – commenta don Giuseppe Cadonà, che Lorenzo lo aveva conosciuto bene all’oratorio, dove il ragazzo faceva l’animatore -. Momenti di preghiera molto partecipati e animati dai suoi amici. Negli ultimi mesi non abbiamo potuto a causa delle restrizioni dovute al coronavirus, avevamo pensato e immaginato tanti momenti diversi, in collaborazione con la sua famiglia e con chi gli voleva bene. Li rimanderemo a quando sarà possibile».

Giovedì 14 maggio, alle 21, in streaming sul sito della Comunità Pastorale di Sant’Eusebio, si potrà assistere alla Messa in ricordo di Lorenzo. Sarà proprio don Giuseppe a celebrare insieme a don Emilio, con una predica centrata sul ricordo del ragazzo «per ricordare la sua essenza, la sua presenza, la sua amicizia nel segno della frase che lo rappresenta: “Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della gente esiste, ecco tutto” – continua don Giuseppe -. In questo anno il segno di Lorenzo è stato lasciato nella comunità, grazie alla partecipazione di tante persone che hanno accolto la richiesta dei genitori: sono stati sistemati il parchetto e la sala animatori all’oratorio di Casciago, è stato messo a posto il bar del salone dell’oratorio di Barasso, diventato un punto di riferimento proprio in memoria di Lorenzo e gli educatori hanno potuto vivere un’esperienza di formazione importante. Lorenzo è rimasto con noi e per questo siamo felici di poterlo ricordare».

Il papà del ragazzo,Valentino, ha voluto scrivere una lettera che tocca vari temi, ma soprattutto quello della vicinanza dei ragazzi alla famiglia, con messaggi e gesti concreti.

La riportiamo di seguito: