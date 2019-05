Scontro tra un’auto ed una moto, morto un diciassettenne

Gravissimo incidente stradale attorno alle 13.30 di martedì 14 maggio sulla Statale 394 nel tratto che collega Luvinate a Casciago.

Nello scontro tra un’auto ed una moto di piccola cilindrata ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, Lorenzo Giudici.

Sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di alcune decine di metri prima di ricadere a terra. I sanitari del 118, arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno trasportato il giovane all’ospedale di Varese dove è arrivato in condizioni critiche. Purtroppo per il giovane non c’è stato nulla da fare.



L’incidente è stato rilevato dalla sezione della Polizia Stradale di Varese, con il supporto degli agenti della polizia locale del consorzio intercomunale. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Sotto choc il conducente dell’auto, anche lui un ragazzo, che si è scontrata con la moto guidata dal 17enne.