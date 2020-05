Luca tradito dalla moto, una passione che viveva con giudizio

( foto tratta dal profilo Instagram di Luca)

La notizia della morte di Luca Derudi è arrivata come un fulmine a ciel sereno all’interno dell’istituto Geymonat di Tradate.

La vittima si era diplomata lo scorso anno. « Un ragazzo solare e puntiglioso – ricorda la professoressa Luisa Rossi, docente di italiano che è stata coordinatrice di classe proprio nell’anno della maturità – Era un gruppo unito anche perché, proprio l’inizio del quinto anno, era stato travolto dalla morte tragica del compagno Paolo Quattri. Un incidente in moto anche in quel caso. I ragazzi furono sconvolti e per tutto l’anno, il ricordo di Paolo aveva influenzato le loro vite. Il dolore per quella perdita era ricorrente: rielaborare il lutto è stato davvero difficile. E credo che, in fondo, non ci siamo nemmeno riusciti del tutto».

Sensibile, corretto, puntiglioso, orgoglioso, lavorava intensamente per raggiungere i suoi obiettivi e per ottenere quei riconoscimenti che sapeva di meritare: « Non si tirava indietro quando c’era da mettersi in gioco e si prestava con interesse alle attività che si svolgevano».

Era iscritto al primo anno di ingegneria dei materiali al Politecnico. Quella moto era la sua compagna da tempo: esperto e attento, gli piaceva percorrere il Piccolo Stelvio dove poteva dimostrare le sue capacità: « Ma era un ragazzo prudente».

La notizia ha lasciato tutti increduli: Luca se n’è andato, proprio in sella a quella moto che era la sua passione. « Era un ragazzo che viveva appieno la sua gioventù. Non si staccava dalla sua moto, ma non era spericolato proprio per aver vissuto quella perdita così dolorosa. Ed è questo che oggi ci lascia sgomenti».

Tutta la scuola, insegnanti dirigente e personale si stringe ai genitori di Luca e alla sorellina: « Tutti noi vorremmo dare l’ultimo saluto e stare vicino alla sua famiglia – commenta la docente – questo momento difficile complica tutto. Ma, in qualche modo, saremo presenti per dire addio a Luca».