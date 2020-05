Mappate le richieste, gli oratori estivi aspettano il regolamento regionale

Le parrocchie del Decanato di Varese, assieme al Comune capoluogo e ad altre associazioni, si confrontano da settimane per capire se e come sarà possibile organizzare le attività degli oratori estivi quest’estate.

Si è conclusa ieri la prima fase che coinvolge i genitori: ogni Comunità pastorale ha attivato e inviato alle famiglie un questionario per mappare le necessità nei quartieri di riferimento. I termini per rispondere alle domande scadevano ieri, giovedì 21 maggio.

“Sulla base dei dati raccolti, e nel rispetto dell’atteso regolamento regionale con cui la Lombardia dovrà rendere attuative le linee guida nazionali per l’apertura dei centri estivi pubblicate settimana scorsa, saranno formulate delle proposte da sottoporre alle famiglie per la preiscrizione“, afferma don Matteo Missora della Comunità pastorale Sant’Antonio Abate.

L’obiettivo sarà presentare il servizio dell’Oratorio estivo 2020 nelle sue caratteristiche generali, chiedendo a ciascuno di manifestare l’intenzione di aderire alla proposta per i propri figli.

Infine, sulla base delle preiscrizioni raccolte, ciascuna parrocchia presenterà a tutte le famiglie della comunità la proposta definitiva dell’Oratorio estivo, assieme alla scheda d’iscrizione: naturalmente sarà data precedenza ai bambini che avranno presentato la preiscrizione.

“Vogliamo assicurarvi che la nostra priorità è tutelare la salute di tutti – afferma don Matteo – ogni proposta che riceverete sarà già stata vagliata scrupolosamente”.

Intanto già si cercano volontari in più per le maggiori necessità degli oratori estivi quest’anno. Ad esempio per l’igienizzazione dei locali.

Chi desiderasse maggiori informazioni è invitato a contattare direttamente la Comunità pastorale di riferimento.