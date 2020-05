“Nessuno è mai solo con un libro in mano”: riapre la biblioteca di Besnate

Le porte della biblioteca civica di Besnate si sono riaperte lunedì 18 maggio. «Lunedì è venuta una persona, oggi due e domani ne verranno tre: segno di una lenta progressione», racconta Giuseppe Blumetti, vicesindaco e assessore alla Cultura e al Bilancio.

Per le prime due settimane Blumetti spiega che si potrà andare solo tramite appuntamento, da prendere con la bibliotecaria, Mirella Bonetti, telefonicamente o per mail: i libri che si vorranno in prestito dovranno essere richiesti nel corso della telefonata per dar modo agli operatori di prepararli per l’orario stabilito per l’ appuntamento.

I libri, una volta restituiti, staranno in quarantena preventiva per 72 ore, mentre gli scaffali non saranno aperti al pubblico. L’ingresso è consentito ad una sola persona per nucleo familiare accompagnata al massimo da due minori, tutti muniti di guanti e mascherina. Le persone sono tenute al massimo rispetto delle indicazioni per la propria ed altrui sicurezza.

«La biblioteca – continua l’assessore – torna a essere quello che era una decina di anni fa: un luogo dove si prendono e si riportano libri, ma è un servizio un po’ claudicante». «Da questa pandemia abbiamo sicuramente imparato che la biblioteca non è solo un luogo di libri, ma anche un erogatore di servizi».

Sebbene la biblioteca fosse chiusa, i besnatesi non sono mai stati lasciati da soli: «Abbiamo proposto molte iniziative di lettura nel gruppo Facebook della biblioteca, così gli incontri del gruppo di lettura “Besnate tra le righe” non si sono mai veramente interrotti».

«Mai come ora il “motto” che accoglie sempre i nostri iscritti all’ingresso, Nessuno è mai solo con un libro in mano, di Roberto Roversi, è valido: molti di noi hanno dovuto fare i conti con la solitudine vera, e magari un libro è stato per loro un conforto».

Gli orari della biblioteca sono sempre i soliti:

Lunedì 15.00-18.00

Martedì e mercoledì 14.00-19.00

Venerdì 10.00-13.00

Sabato 9.30-12.30