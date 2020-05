Non si può smettere di donare, nemmeno nei momenti difficili

Anche in momenti che sembrano complicati e difficili la donazione di sangue, organi e midollo non possono fermarsi.

Ed è per sensibilizzare i cittadini all’importanza di questo speciale tipo di dono che è stato organizzato il convegno on line “Dal Dono alla Vita”, organizzato da Admo ed Ail Varese con il patrocinio del Comune Di Varese per giovedì 14 Maggio 2020 alle 21.

All’incontro interverranno il Sindaco di Varese Davide Galimberti, l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Molinari e il Consigliere Comunale Maria Paola Cocchiere, che modererà l’evento.

Per ADMO Varese interverrà invece il referente dell’associazione Fabrizio Picarelli e il volontario e donatore Gabriele Aliverti.

AIL Varese verrà invece presentata dal presidente Cristiano Topi e dal Consigliere Carmen Bucca . Segiuirà la testimonianza di Andrea Chiericati, Volontario AIL.

L’evento sarà accessibile tramite questo link : meet.google.com/eeu-zcbi-ewk