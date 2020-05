Nuova ambulanza per Sos della Valbossa

La comunicazione dell’associazione per il nuovo mezzo chiamato 310, donato dal gruppo industriale Tecniplast IWT In memoria del fondatore Carlo Bernardini:

Lo avevamo già anticipato che il 2020 sarebbe stato un anno molto importante per la nostra Associazione; avremmo avuto una nuova sede, nella quale ci trasferiremo nei prossimi giorni, e una nuova ambulanza.

310 questa è la sigla della nuova ambulanza, dove 10 sta per il numero dei mezzi di soccorso utilizzati dal SOS VALBOSSA dalla sua fondazione nel 1998. La nuova 310, dopo un periodo di rodaggio nel trasporto dei servizi sanitari, sostituirà la gloriosa 308 che in poco più di 4 anni di vita ha percorso oltre 200.000 km nei luoghi più disparati, anche impervi e al limite della praticabilità, delle nostre comunità. In 4 anni la 308 ha risposto ben 9.000 volte alla chiamate del 118, garantendo il trasporto degli assistiti in completa sicurezza, in compagnia dei nostri operatori che hanno sempre assistito chi ne avesse bisogno con professionalità, competenza e umanità.

La 310 è stata allestita da OLMEDO di Reggio Emilia, un’azienda specializzata del settore, su meccanica FIAT Ducato, ed è supportata da un potente motore da 180CV. E’ un ambulanza dotata di tutte le più aggiornate attrezzature e tecnologie necessarie per il soccorso avanzato di classe A+. Il costo della nuova ambulanza è di € 77.750,00, ci è stata donata dal gruppo industriale Tecniplast IWT In memoria del compianto ing. Carlo Bernardini fondatore del gruppo.

Il gruppo Tecniplast, attivo nel settore delle attrezzature per la ricerca medica, è una realtà fortemente radicata nel territorio in cui opera e costituisce una fonte di impiego per i residenti della zona: dei quasi 600 dipendenti impiegati negli stabilimenti Tecniplast Spa e IWT srl, oltre il 70% abita nei Comuni dove le due realtà sono presenti o nei Comuni subito limitrofi. La ricaduta è analoga se si guarda al parco fornitori.

Ringraziamo i fratelli Bernardini per il grande aiuto e sostegno che ci hanno dimostrato anche in questa occasione a testimonianza del prezioso interesse per la solidarietà sociale nei confronti della nostra collettività.