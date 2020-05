Nuovi casi alla RSA Bernacchi che chiede sostegno

Appello della Fondazione Berneschi Gerli Arioli di Gavirate: « In questo momento difficile che ci vede tutti impegnati al massimo degli sforzi per contrastare il Coronavirus, la Fondazione Domenico Bernacchi Gerli Arioli di Gavirate rivolge un accorato appello non solo ai gaviratesi, ma anche ai “simpatizzanti” della Struttura e a tutti coloro che vogliono aiutare la Fondazione, affinché da essi arrivi un aiuto concreto per contribuire alle spese straordinarie che si sono rese indispensabili e indifferibili per poter operare nelle migliori condizioni per tutti, non solo a supporto del personale ma anche al fine di perseverare gli Ospiti. Per aiutare la Fondazione Bernacchi è possibile effettuare un versamento portante la causale ” Emergenza Coronavirus” utilizzando l’IBAN IT42Y0503410800000000000129 presso la BPM filiale di Varese ».

La circolazione del virus all’interno della casa di riposo ha coinvolto una ventina di ospiti e otto operatori. Due ammalati sono morti in ospedale. La Fondazione ha adottato tutte le misure di contenimento per isolare i singoli piani e dotando il personale dei DPI necessari per gestire gli ospiti contagiati.