Parchi e aree giochi aperte: a Luvinate i bimbi tornano al parco

Nel rispetto delle normative ma in un sistema complicato dalle regole della sicurezza, il Comune di Luvinate è intenzionato a ripartire totalmente alla sua parte di comunità più giovane: i bambini.

I volontari della protezione civile sanificano ogni sera, dalle 18.30, i parchi e anche i giochi presenti per accogliere i bambini durante il giorno.

Intanto il sindaco Alessandro Boriani ha aperto un confronto diretto con la cittadinanza per capire il bisogno nei prossimi mesi estivi.

Un questionario è stato mandato ieri a tutte le famiglie degli alunni delle scuole primaria e infanzia e ne sono già stati compilati cinquanta : « L’Amministrazione – fa sapere il sindaco – sta lavorando per capire, insieme ai soggetti istituzionali e privati -disponibili ed operativi sul territorio- quali progettualità mettere in campo per i mesi estivi. L’obiettivo è offrire nuove occasioni di socialità, gioco e divertimento per i bambini, anche a supporto dell’impegno educativo delle famiglie, oggi più complesso per la forzata chiusura e lontananza di questi mesi e per le novità lavorative intervenute in diversi casi. In questo senso si sono già svolte diverse riunioni e colloqui con referenti e responsabili e si è in attesa di conoscere gli esatti orientamenti nazionali e regionali. Intanto, in questa prima fase, appare utile conoscere le effettive esigenze delle famiglie. Per chi interessato, chiediamo di compilare il questionario entro e non oltre domenica 24 maggio 2020; questo è il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0lPmGikQo3SiLaFrfwGUMutCB7jULcNXn_41z_Mx6oWdYw/viewform?usp=sf_link