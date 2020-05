Parchi della Lombardia: tesoro di tutti, da tutelare e rilanciare

In occasione della Giornata Europea dei Parchi che si celebra domenica 24 maggio, Legambiente Lombardia, Acli, TCI Touring Club Italiano, Slow Food, Italia Nostra, Lipu, Pro Natura, Cai e Wwf hanno sottoscritto un appello per sostenere il rilancio del sistema delle Aree protette e dei parchi in Lombardia.

«I Parchi regionali e le altre aree protette sono una grande risorsa della Lombardia – spiegano le associazioni che hanno aderito all’iniziativa – Rappresentano non solo il luogo prioritario della conservazione della biodiversità e del paesaggio ma anche luoghi di identità culturale: tutelano e difendono la biodiversità, proponendo un turismo sostenibile, creando un’occasione di proposta culturale ed educativa, operando per favorire un’agricoltura compatibile con la tutela dell’ambiente e del paesaggio. Le aree protette sono un argine naturale contro i rischi idrogeologici e il consumo di suolo, sono il polmone che può garantire la qualità dell’aria delle città, sono l’opportunità di fruizione e godibilità indispensabile per la vita umana».

Qui il link per firmare l’appello per i Parchi della Lombardia

«Pensare ai Parchi significa essere innovativi e altamente inclini al bene comune – dichiarano le Associazioni – Desideriamo partire da queste considerazioni per confermare il valore inestimabile del sistema regionale delle Aree protette, anche a seguito della pandemia che ha colpito gli umani in tutto il pianeta e che ha mostrato quale sia il limite del nostro modello di sviluppo. Accanto alla indispensabile rivisitazione profonda del modello di sistema sanitario regionale, i Parchi dovranno essere il cuore del nostro investimento per il futuro».

Qui il testo completo (scaricabile) con le proposte di Legambiente e delle altre associazioni