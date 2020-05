Prodotti professionali per l’edilizia online? Sì, Ediliamo

Quando pensi ai top brand, la prima cosa che ti viene in mente non è la convenienza? Allora scopri Ediliamo, l’e-commerce di riferimento per il mondo dell’edilizia che ti assicura la qualità dei marchi più prestigiosi e prezzi concorrenziali. A ciò aggiunge la completezza di una proposta con migliaia di articoli in pronta consegna. Su www.ediliamo.com hai subito accesso a tutto quello che ti serve: elettroutensili, materiali edili, attrezzatura, articoli per bagno, casa, giardino e molto altro. Espressione di marchi quali Flaminia, Grohe, KeraKoll, Mapei, Scrigno.

Innovazione e qualità all’interno di un’offerta completa su Ediliamo.com

Sul portale si trova tutto il necessario per eseguire interventi edili, arredare la casa e il giardino. L’e-commerce si rivolge a imprese e privati con un’offerta ricca di articoli innovativi e di qualità. Si possono acquistare rubinetti, sanitari, scarpe antinfortunistiche, ponteggi, cartongesso, utensili a batteria e molto altro. Sempre con una vasta scelta in termini di modelli, colorazioni e finiture.

Qualità e serietà sono i valori fondanti dell’azienda, che si riflettono in ogni aspetto dell’offerta: le spedizioni sono rapide (la merce è consegnata in 48 ore, a meno di lievi ritardi causati dall’emergenza sanitaria) e gli imballi realizzati a regola d’arte.

In quanto alle transazioni, sono adottati solo metodi di pagamento sicuri. Il servizio di assistenza (attivo telefonicamente e via e-mail da lunedì a venerdì) risponde a qualsiasi richiesta di informazioni. Sul blog Ediliamo vengono pubblicati approfondimenti e guide all’acquisto.

Le partnership sottoscritte con le più importanti aziende del settore dell’edilizia e dell’arredo bagno consentono a Ediliamo di proporre merce di alta qualità a prezzi altamente competitivi. La sezione outlet del sito raccoglie una vasta gamma di articoli a cui sono applicati sconti anche oltre il 70%.

Catalano ceramiche e molti altri brand leader in pronta consegna

I sanitari Catalano figurano tra i prodotti più ricercati dai clienti di Ediliamo. Il perché sta nelle prerogative del modus operandi dell’azienda italiana leader nel settore della ceramica per arredobagno.

Da sempre attenta alle nuove tecnologie, Catalano fa dell’innovazione una delle sue maggiori caratteristiche. Ne è dimostrazione uno degli ultimi successi, Newflush: il nuovo sistema brevettato che perfeziona l’efficienza dello scarico grazie ad un vortice d’acqua estremamente potente.

Catalano non è che uno dei numerosi marchi prestigiosi che l’acquirente trova su Ediliamo.com. Qualche esempio? A portata di mouse ci sono articoli DeWalt, Fila, Flaminia, Grohe, Geberit, Kerakoll, Mapei, Profilpas, Raimondi, Scrigno, Usag e tanti altri.