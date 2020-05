Progetto Cardano e la mozione per rivedere la TARI: “Aiutiamo le persone in difficoltà”

«Una completa revisione della TARI per andare in contro ai bisogni delle attività economiche; uno scontro straordinario per le famiglie in difficoltà, e una proroga delle scadenza». Queste sono le richieste di Progetto Cardano, la lista che alle elezioni del 2019 arrivò seconda ed è oggi presente nel Consiglio comunale di Cardano al Campo con tre consiglieri. La lista di Sergio Biganzoli, nella mozione presentata venerdì 8 maggio, non lesina critiche nei confronti della giunta di Maurizio Colombo, colpevole di «non aver ancora attivato alcun tavolo di confronto» e di non aver messo a conoscenza le opposizioni di proposte a sostegno dei cardanesi.

«L’emergenza sanitaria in atto – si legge nella mozione – richiede di adottare con urgenza misure straordinarie a sostegno di famiglie e imprese, dando risposte concrete al tessuto sociale e operoso della città di Cardano al Campo. Al momento, questa amministrazione non ha ancora attivato alcun tavolo di confronto con i gruppi politici presenti in consiglio comunale, né siamo stati messi a conoscenza di proposte da parte della giunta comunale a sostegno delle attività economiche della città. Considerato altresì che con la chiusura forzata di molte attività economiche la produzione di rifiuti destinata allo smaltimento è notevolmente diminuita, comportando un risparmio per il nostro comune sui costi di smaltimento e rendendo necessario tra l’altro una completa rivisitazione del piano Tari attualmente in vigore. Facendo seguito inoltre alle precedenti note inviate al signor sindaco nelle settimane scorse, con le quali ci rendevamo disponibili ad un confronto propositivo per individuare forme condivise di sostegno alle persone e alle attività imprenditoriali della città più colpite dall’emergenza sanitaria in atto, anche attraverso una completa rivisitazione del bilancio di previsione 2020».

Progetto Cardano propone dunque «la completa rivisitazione del piano TARI, mediante l’applicazione di una sensibile riduzione della stessa per tutte le attività economiche, che tenga conto tra l’altro del periodo di comprovata inattività dovuta all’emergenza Coronavirus; l’applicazione di uno sconto straordinario alle famiglie in difficoltà economica; la proroga delle scadenze di pagamento già previste. Questa è la nostra proposta, peraltro già attuata da alcuni comuni della nostra Provincia».

La lista chiede inoltre di discutere la proposta con urgenza nella prossima commissione affari generali, prevista per martedì 12 alle ore 18:30: «Speriamo di poter approvarla unanimemente in Consiglio comunalem da convocarsi anche in modalità telematica entro il mese di maggio, al fine di dare risposte concrete ai cittadini cardanesi».