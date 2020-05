Quale futuro per la ristorazione? Enaip propone 3 webinair

Quale futuro per la ristorazione? È il tema che Enaip Lombardia affronta in una serie di incontri in modalità “webinair“.

«L’attuale situazione di emergenza rischia di trasformarsi nello scenario quotidiano dei prossimi mesi …. o anni. Non siamo in grado di sapere con certezze cosa accadrà nell’immediato futuro e anche in quello più lontano. Siamo però certi che parlarne, confrontarsi, aiuti ad anticiparlo con consapevolezza e senza paure».

Quattro appuntamenti che voglio essere spazi di riflessione con persone dotate di una significativa esperienza. Riflessioni attorno ai temi della socialità, della sostenibilità economica ed ambientale, dei nuovi modelli di servizio ed organizzativi che potranno strutturarsi.

I tre webinar sono gratuiti con l’intento di fare emergere suggestioni, nuovi punti di vista, approcci, e cambiamenti che possano accompagnare le aziende in questa fase di ripresa delle attività.

Giovedi 14 MAGGIO 2020 17:00/18:30

INTUIZIONI ATTORNO AL FUTURO DELLA RISTORAZIONE

“Non più una mera fonte di sostentamento o convivialità, i ristoranti sono diventati un’arena essenziale della vita moderna, posti a cui guardare per status e comunità, divertimento e arte, impegno politico e gestione ambientale.” Lisa Abend Giornalista gastronomica.

Ne parleranno: Lorenzo Berlendis, Slow Food Italia – Roberto Carcangiu, Associazione Professionale Cuochi Italiani – Gigliola Casati, Alleanza Slow Food Cuochi e Pizzaioli Lombardia – Gianpaolo Gallorini, Gatefood – Patrizia Musso, Docente Brand Communication Unicatt – Luigi Morello, Istituto Espresso Italiano – Paolo Zuffinetti, Enaip Lombardia

Modera: Giulia Mirotti, Gastronoma

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Giovedi 21/05/2020 17:00/18:30

Al chilometro giusto

Suggestioni sulle reti produttore ristorazione consumatore. Mangiare è un atto agricolo ma anche, soprattutto, culturale. Costruire un’alleanza tra produttori e aziende della ristorazione può essere uno strumento per garantire qualità alimentare in tempi di crisi? Quali possono essere i nodi da sciogliere?

Giovedi 28/05/2020 17:00/18:30

Reduce&Reuse

Sostenibilità nella ristorazione tra opportunità moda responsabilità. Il tema della sostenibilità alimentare e della riduzione degli sprechi si sta imponendo all’attenzione del grande pubblico sollecitando le dimensioni etiche, economiche ecologiche di responsabilità sociale. Quale ruolo ha o potrà avere la ristorazione e con quale intenzionalità?