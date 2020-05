Ristorni frontalieri, a Luino più di 2 milioni e mezzo

Arriveranno anche nei conti del comune di Luino i soldi che il Ministero sta erogando in questi giorni.

Si tratta dei ristorni del frontalieri, quota di fiscalità che spetta ai comuni dove risiedono i lavoratori che prestano la loro opera in Svizzera.

È una notizia positiva per il Nord del Varesotto: in tutto arrivano in provincia 24 milioni di euro a 46 comuni e alla Comunità Montana Valli del Verbano.

Al comune di Luino spettano 2.663.636 euro.

Sempre sul lago 401.098 euro a Maccagno con Pino e Veddasca e 687.951 a Germignaga .

Qui per l’elenco completo e le cifre degli altri comuni