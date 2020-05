Rubò gioielli a casa di un amico la notte di Natale, denunciato

Rubò gioielli in casa di un amico durante la cena della vigilia di Natale del 2019, approfittando della distrazione dei padroni di casa, impegnati ad accogliere gli ospiti. Ora arriva la denuncia nei confronti di un 30enne residente in città (incensurato), dopo un’attenta indagine dei Carabinieri della stazione di Busto Arsizio eseguita attraverso il monitoraggio di alcuni negozi compro oro.

Nei suoi confronti sono stati raccolti elementi di prova in ordine a quel furto. Secondo quanto ricostruito dai militari bustocchi il furto sarebbe avvenuto mentre i proprietari di casa erano intenti a ricevere altri ospiti per i festeggiamenti natalizi. Dall’abitazione erano scomparsi due anelli in oro ed una fede nuziale per un valore complessivo di circa 2.500 euro.

Gli accertamenti svolti dagli uomini dell’Arma hanno permesso di appurare che il giovane ospite, dopo essersi impossessato dei gioielli, li aveva rivenduti in un negozio compro oro di della città, ricevendo come corrispettivo la somma contante euro 250. Presso il negozio e’ stata rinvenuta la documentazione attestante l’avvenuta compravendita.